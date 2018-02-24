” حماية المستهلك ” : هذه النصائح يجب اتباعها عند هطول الأمطار الغزيرة

علي القحطاني(صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عدة نصائح يجب اتباعها الأشخاص عند هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، وجاءت النصائح كالتالي:

– عند حدوث الفيضان، اصعد لأقرب مكان مرتفع، وتجنب الأماكن المنخفضة.

– امكث بعيدًا عن مياه الفيضانات.

– تجنب دخول السيارة، في التيارات المائية ومياه الفيضانات.

– إذا علقت سيارتك في مياه راكدة، فاخرج من السيارة بحذر، أما إذا كانت المياه متحركة، تجنب الخروج من المركبة.

– أذا وصلت إلى طريق مغمور بالمياه، أثناء قيادتك للسيارة، فاستدر واسلك طريقًا آخر ولا تجازف بالدخول في المياه.

– في حالة عبورك لمجرى مياه متدفق، بحيث تعلو المياه كاحل القدم، توقف، ثم استدر واسلك طريقًا آخر، فارتفع 16 سم من المياه المتحركة بشكل سريع، يمكن أن يسقطك على الأرض.

– في حال ارتفاع منسوب المياه، بشكل كبير في منزلك، فانتقل مباشرة للطابق العلوي.