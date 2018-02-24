الإطاحة بعصابة دولية يمنية للإتجار في الأعضاء البشرية بمصر

القاهرة(صدى):

أعلنت النيابة العامة في مصر، حبس تشكيل عصابي دولي مكون من 9 أفراد يتزعمه يمنيون، ومتخصص في الإتجار في الأعضاء البشرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشكلت العصابة الدولية المتخذة من منطقة حلوان جنوب العاصمة القاهرة مقرًا لها، شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من خلال استقطاب الراغبين في بيع أعضائهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إنشاء جماعة إجرامية منظمة هدفها ارتكاب جرائم نقل وزراعة أعضاء بشرية والاتجار فيها، إلى جانب الاتفاق مع عصابات خارجة على القانون لخطف الأطفال، بعد اقتحام الشقة التي يختبئون بها والقبض عليهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، مشيرين إلى أنهم يمارسون جرائمهم بطريقتين، عبر الاتفاق مع عصابة في خطف الأطفال والاستفادة من أعضائهم، أو الاتفاق مع سماسرة لتسهيل عمليات شراء وبيع الأعضاء.