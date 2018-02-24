” الضحك ” ربما يكون طريقك للنهاية

متابعات(صدى):

اعتبر البعض عبارة الموت من ” شدة الضحك ” ليست عبارة مجازية في كل الأحيان، حيث اعتدنا أن نقول على سبيل المزاح والمبالغة ” مات فلان من شدة الضحك ” ، ولا ندري أن هناك قصصًا في الواقع لأشخاص ماتوا ضاحكين، وكانت نهاياتهم مصداقاً لتلك العبارة الشائعة.

وفي السياق نفسه، كثير من العلماء والأطباء ينصحوننا بالضحك، الذي تناولت العديد من الدراسات الحديثة فوائده وآثاره الإيجابية، حتى اعتبرته بعض الدراسات بمثابة الدواء لهموم وأحزان المرء، لما له من تأثيرٍ واضح في رفع روحه المعنوية، وتحسين صحته النفسية والبدنية.

ولكن المفارقة الغريبة تكمن حين يموت أشخاص بسبب نوبة ضحك دون أن يدركوا أن الموت ينتظرهم، ويدنو منهم في تلك اللحظة.

وتعد أبرز النهايات الغريبة التي يجسدها المواطن البريطاني أليكس ميتشل الذي لقي حتفه بعد نوبة ضحك عميقة انتابته وهو يشاهد مقطع مضحك من البرنامج الفكاهي الشهير ” ذا غوديز ” .