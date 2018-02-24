أعراض إذا شعرت بها عند سقوط الأمطار عليك مراجعة الطوارئ
أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم السبت، عدة أعراض عند سقوط الأمطار إذا شعرت بها عليك مراجعة الطوارئ.
وأشارت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن تلك الأعراض هي: ” صعوبة شديدة في التنفس، صعوبة أو عدة قدرة على الكلام. ”
وتابعت صحة الرياض موضحة تلك الأعراض: ” تسارع نبضات القلب والتنفس، شفاة شاحبة أو مزرقة، بالإضافة إلى دوخة أو فقدان للوعي. ”
الابهاوي[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 1 ساعة
عندى سقوط الماء أو الغيث
اسم الامطار نوع من والعذاب