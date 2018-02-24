أعراض إذا شعرت بها عند سقوط الأمطار عليك مراجعة الطوارئ

عادل الحربي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم السبت، عدة أعراض عند سقوط الأمطار إذا شعرت بها عليك مراجعة الطوارئ.

وأشارت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن تلك الأعراض هي: ” صعوبة شديدة في التنفس، صعوبة أو عدة قدرة على الكلام. ”

وتابعت صحة الرياض موضحة تلك الأعراض: ” تسارع نبضات القلب والتنفس، شفاة شاحبة أو مزرقة، بالإضافة إلى دوخة أو فقدان للوعي. ”