” انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ” يطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

فهمي محمد(صدى):

طالب البيان الختامي لمؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، تصنيف مليشيا الحوثي الإيرانية حركة إرهابية؛ استنادًا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب.

واستعرض المؤتمر أوراق عمل العمل تشير إلى الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها الحوثيين والتي استحقت بموجبها أن تصنف جماعة إرهابية، متطرقًا إلى قرارات المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م.

وأجمع جميع المشاركون في المؤتمر على دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها مليشيا الحوثي, ودعوتها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيفها جماعة إرهابية.

وطالبوا من حكومات الدول الكبرى ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية والتحالف العربي مناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لإصدار هذا القرار الذي سيضع حدًا كبيرًا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي.

يُذكر أن مؤتمر ” الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن على أيدي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ” اختتم اعماله اليوم في عمّان، بمشاركة وفود تمثل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان من عدة دول إقليمية ودولية.