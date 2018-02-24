مواصلة أعمال الأرصفة بـ ” العريسة ” في نجران

راشد آل شريه(صدى):

واصلت أمانة منطقة نجران، ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، اليوم السبت، أعمالها في الأرصفة، بحي العريسة الشمالية بالمنطقة.

حيث نشرت أمانة نجران، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جانبًا من أعمال صيانة الأرصفة.