مواصلة أعمال الأرصفة بـ ” العريسة ” في نجران
واصلت أمانة منطقة نجران، ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، اليوم السبت، أعمالها في الأرصفة، بحي العريسة الشمالية بالمنطقة.
حيث نشرت أمانة نجران، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جانبًا من أعمال صيانة الأرصفة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 1 ساعة
وين الجديد
alfahd42[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 1 ساعة
شي طبيعي من اعمال البلدية
alfahd42[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 1 ساعة
وليته شي ييجمل
تعالو شوفو الجبيل الصناعيه
يعني في نفس الدولة مهوب في الخارج