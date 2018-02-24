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مواصلة أعمال الأرصفة بـ ” العريسة ” في نجران

مواصلة أعمال الأرصفة بـ ” العريسة ” في نجران
راشد آل شريه(صدى):

واصلت أمانة منطقة نجران، ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، اليوم السبت، أعمالها في الأرصفة، بحي العريسة الشمالية بالمنطقة.

حيث نشرت أمانة نجران، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جانبًا من أعمال صيانة الأرصفة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 1 ساعة

وين الجديد

[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 1 ساعة

شي طبيعي من اعمال البلدية

[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 1 ساعة

وليته شي ييجمل
تعالو شوفو الجبيل الصناعيه
يعني في نفس الدولة مهوب في الخارج

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