هطول أمطار بدرجات متفاوتة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 “، اليوم السبت، عن هطول أمطار غزيرة بطريق السيل ” من ذوي حجي إلى كبري السيل الصغير ” بمحافظة الطائف.

فيما أشار ” 911 ” ، إلى سقوط أمطار متوسطة من ” سبوحة إلى الميقات ” ، بالطريق ذاته، حيث تشهد محافظة الطائف هطول أمطار بدرجات متفاوتة من الشدة.

وأهاب مركز العمليات الأمنية، عبر الحساب الرسمي له، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بالمواطنين ومرتادي الطرق، بأخذ الحيطة والحذر بشأن هطول الأمطار بالمحافظة.