” التقاعد ” تكشف موعد صرف المعاش بعد التحويل للتاريخ الميلادي

عادل الحربي(صدى):

تودع يوم غداً الأحد الموافق 25 فبراير المؤسسة العامة للتقاعد المعاشات لجميع المستحقين (المدنيين والعسكريين) ؛ التزاما بالموعد المقرر في الـ25 من كل شهر ميلادي.

ومن المتوقع أن يزيد مبلغ المعاشات الذي سيصرف لأكثر من 800 ألف متقاعد، على ستة مليارات ومائة مليون ريال تشمل معاشات ومكافأة بدل غلاء المعيشة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه المتحدث الرسمي للمؤسسة الأستاذ فهد بن عبدالله الصالح، قبل أسابيع أن إيداع المعاشات وفق التقويم الميلادي؛ سيبدأ اعتباراً من شهر فبراير لعام 2018م.

وأضاف أنه في حالة وافق يومُ 25 يومَ الجمعة؛ فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 24؛ أما إذا وافق يومُ 25 يومَ السبت؛ فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الميلادي.