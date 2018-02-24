زوجة تكتشف خيانة زوجها لها عبر الانترنت والمحكمة تسجنها

سويسرا(صدى):

تقدمت زوجة سويسرية بدعوى طلاق ضد زوجها ، عقب اكتشافها خيانته لها عبر البريد الإلكتروني .

وقالت الزوجة في دعواها ، بعد علاقة دامت سنتين تكللت بالحب والزواج والثقة المطلقة الى حد انهما تبادلا كلمات المرور لحسابتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني.

ولكن عندما قرر الزوج انشاء حساب بريد الكتروني ثانٍ بدأت الشكوك تدور في رأس الزوجة التي تجسست على بريده الالكتروني الجديد مستخدمةً كلمة السرّ ذاتها التي كان يستخدمها في حسابه القديم. ويبدو أن الزوج لم يغيّر كلمة السرّ تلك، فتمكنت الزوجة فعلاً من قراءة بريده واكتشفت خيانته لها وعلاقاته السرية والغرامية بنساء أخريات.

واجهت الزوجة شريكها بالامر وقررت الانفصال والطلاق، فأحالت القضية الى المحكمة للبحث بها، إلا أن قرار المحكمة لم يكن أبداً متوقعاً. فعوض أن تفرض المحكمة غرامة مالية على الزوج الذي خان زوجته، غرّمت الاخيرة بمبلغ مالي تجاوز الـ15 آلاف دولار أميركي وحكمت عليها بالسجن مدة 3 أشهر، وذلك بتهمة التجسس على بريد زوجها الالكتروني.

يذكر أنه وفقاً للمادة 143 من القانون الجنائي السويسري، فإن عقوبة قراءة بيانات محمية بكلمة مرور أو شيفرة دون إذن صاحب الحساب، تتراوح بين الغرامة والسجن حتى 3 سنوات.