” السعودية للكهرباء ” : 12 مليون عملية تم اجراؤها على تطبيق الكهرباء

عادل الحربي (صدى):

صرحت الشركة السعودية للكهرباء، أن أكثر من 12 مليون عملية، تم إجراؤها على ” تطبيق الكهرباء ALKAHRABA” خلال أقل من شهر؛ وذلك لإنجاز بعض الطلبات، والاطلاع على الفاتورة الإلكترونية، وتصفح الخدمات الإلكترونية، والاستفادة من نوافذ الخدمات الكهربائية، بعد أن نجح التطبيق في تسهيل وتيسير خدمات المشتركين، خاصة أنه يحتوي على أغلبية تلك الخدمات التي يُمكن إنجازها إلكترونيًا خلال وقت وجيز.

ويجدر الإشارة، أن “تطبيق الكهرباء ” ، الذي قام بتحميله حتى الآن أكثر من 3.5 مليون مستخدم، عديدًا من الخدمات التفاعلية للمشتركين، إضافة إلى خدمة استعراض الفواتير، وبيانات السداد، ونافذة لاستعراض شرائح الاستهلاك، وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوّال، والفاتورة الإلكترونية.

كما يمكن التطبيق المستخدمين، استقبال بلاغات الانقطاعات، وشكاوى طلبات الخدمة الكهربائية والفواتير، إضافة إلى خدمة صديق الكهرباء؛ للإبلاغ عن مخالفات السلامة الكهربائية، وكل ما يمكن أن يشكل خطرًا على أفراد المجتمع، وكذلك معلومات واشتراطات التقديم على خدمات الشركة.

وكانت ” السعودية للكهرباء ” أكّدت أن عملية تطوير خدمات المشتركين وميكنتها بالكامل، حققت طفرة إيجابية في مستوى الخدمات المقدمة، من الشركة، وسرعة التعامل معها من قبل المختصين، إضافة إلى مستوى أعلى من رضا المشتركين، خلال الفترة الماضية، وأن تحويل جميع الخدمات الكهربائية إلى خدمات الكترونية، أسهم في مزيد من المتابعة والإنجاز.