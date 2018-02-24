كاديلاك XT4 2019 تنكشف داخليتها أثناء الاختبارات لأول مرة

علي القحطاني (صدى):

ظهرت كروس أوفر كاديلاك المدمجة الجديدة أثناء اختبارها مجددا على الطريق، وصحيح أن التمويهات لم تتغير كثافتها إلا أننا حصلنا نظرة على داخليتها.

تبدو XT4 مختلفة مقصورتها عن XT5 الأكبر منها، حيث أن الكونسول الوسطي مدمجة به الشاشة اللمسية مع إعداد جديد كلياً لأزرار التحكم بنظام المعلومات والترفيه، أما فتحات التهوئة في لوحة القيادة فتصميمها مماثل لـ XT5، في حين أن المقود ثلاثي الشكل وعدادات القياسات رقمية بالكامل وكذلك فإن مقبض الجير تصميمه فريد من نوعه.

لا يمكننا رؤية تفاصيل تذكر بالخارجية بسبب التمويهات، ولكن المصابيح في حالتها الإنتاجية وهذا النموذج لديه مستشعرات للأنظمة المساعدة للسائق وكاديلاك Super Cruise للقيادة الذاتية.

أما بالنسبة لمولدات الطاقة، فالتكهنات تقول أنها ستصل قياسياً بمحرك تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 272 حصان مع نظام دفع أمامي قياسي أو رباعي اختياري.

مما نراه حتى الآن، فصانعة السيارات الأمريكية الفاخرة عازمة على طرح منافس قوي للألمان واليابانيين في الأسواق العالمية، خاصة وأن سعر XT4 حسب التقارير سيبدأ بحدود 30,000$ (112,500 ريال)، لذا دعونا ننتظر معاً حتى الشهر المقبل ونرى ما بجعبة كاديلاك.