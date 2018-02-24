” الأمن العام ” يعلن عن وظائف شاغرة للنساء برتبة ” جندي “
أعلن الأمن العام، اليوم السبت، عن توفر وظائف نسائية شاغرة للنساء، برتبة ” جندي ” ، بالمدن التالية: ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة، المنطقة الشرقية ” .
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، شروط التقدم لهذه الوظيفة، والتي جاءت كالتالي:
– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.
– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها، في وظيفة حكومية خارج المملكة.
– أن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
– أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية، أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية.
– أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنة، ولا يزيد على 35 سنة.
– أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
– أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها، بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة.
– اجتياز الفحص الطبي.
– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.
– الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام، بالمعلومات الشخصية والمؤهلات العليمة المدونة، في نموذج طلب التقديم، حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.
– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، من قبل الموظفات المختصات.
– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة.
كما أوضح أن التقديم، لهذه الوظيفة، سيكون متاحًا من 9 لـ 13 /6/1439 هـ ، عبر الرابط التالي:هنا
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