” الأمن العام ” يعلن عن وظائف شاغرة للنساء برتبة ” جندي “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن الأمن العام، اليوم السبت، عن توفر وظائف نسائية شاغرة للنساء، برتبة ” جندي ” ، بالمدن التالية: ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة، المنطقة الشرقية ” .

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، شروط التقدم لهذه الوظيفة، والتي جاءت كالتالي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها، في وظيفة حكومية خارج المملكة.

– أن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية، أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنة، ولا يزيد على 35 سنة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

– أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها، بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة.

– اجتياز الفحص الطبي.

– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

– الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام، بالمعلومات الشخصية والمؤهلات العليمة المدونة، في نموذج طلب التقديم، حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.

– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، من قبل الموظفات المختصات.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة.

كما أوضح أن التقديم، لهذه الوظيفة، سيكون متاحًا من 9 لـ 13 /6/1439 هـ ، عبر الرابط التالي:هنا