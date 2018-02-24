استمرار هطول الأمطار بعدة أحياء في الرياض

عادل الحربي (صدى):

تشهد عديد من الأحياء بالعاصمة الرياض، منذ صباح اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار عليها على أوقات متفرقة، فيما ظلت السماء ملبدة بالغيوم، الأمر الذي قد يسفر عن المزيد من الأمطار على مدار الساعات القادمة.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

يشار إلى أن ” الدفاع المدني ” بالرياض، كانت قد أهابت بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، جراء التقلبات الجوية المؤثرة في أجواء المملكة، فيما وردت توقعات لهيئة الأرصاد، أفادت بتعرُّض أجزاء من المملكة لفرصة هطول أمطار، ومنها منطقة الرياض، والتي تستمر على عدة أجزاء من المنطقة، حتى غد الأحد.