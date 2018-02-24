صحة الرياض تنصح مرضى الربو بتجنب الخروج عند سقوط الأمطار

حمود العنزي (صدى):

نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مرضى الربو، بتجنب الخروج من المنزل في حالة سقوط الأمطار، لافتة إلى أن المطر من مهيجات الربو.

وقالت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” اليوم السبت، أن نزول المطر والهواء البارد من المهيجات لأزمات الربو، مضيفة: ” ننصح المصاب بالربو بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. ”

وتابعت الصحة، ” احمل معك البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) في كل الأوقات.. وحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب لك. ”

وأشارت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ الإسعافي، وإذا لاحظت إزرقاق في الشفتين واللسان. ” متابعة، ” وأيضًا في حال لم تكن لديك القدرة على الكلام، أو إكمال الجملة. ”