رونالدو في تشكيل الريال أمام ألافيس و4 غيابات مؤثرة
أعلن زين الدين زيدان ، اليوم السبت، عن تشكيلة الريال أمام ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.
ويغيب عن المباراة 4 لاعبين مؤثرين هم:تونى كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو وفاييخو بسبب الإصابة، ثم سيرجيو راموس للإيقاف سبب تراكم البطاقات.
وجاءت القائمة كالتالى:
حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، موحا
الدفاع: كارفخال، فاران، ناتشو، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمى، تيخيرو
خط الوسط: كاسيميرو، لورينتى، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس
الهجوم: رونالدو، جاريث بيل، كريم بنزيما، ولوكاس فاسكيز
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