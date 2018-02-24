بالصور.. غواصون سعوديون يحتفلون بالعيد الوطني الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورًا لغواصين من المملكة يحتفلون بالعيد الوطني لدولة الكويت.

واحتفل الغواصون بالعيد الوطني الكويتي، رافعين علمي المملكة والكويت في أعماق البحار، كما قاموا بحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخرى للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجدير بالذكر، إنه أرسلت القيادة، اليوم السبت، برقية تهنئة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.