” المنشطات ” تودي بحياة عريس في ليلة زفافه

القاهرة(صدى):

لقي عريسًا مصريًا بمحافظة القليوبية بمصر، مصرعه بعد لحظات من دخوله عش الزوجية، وذلك جراء تناوله لمنشطات جنسية أودت بحياته.

جاء ذلك عقب حفل زفافه بوقت قليل، فبمجرد دخوله شقته هو وعروسه ” ابنه عمه ” ، سقط العريس فجأة مغشيًا عليه، فيما حاولت عروسه إفاقته لكنها فشلت، ولم تجد سوى أن تصرخ وتستغيث بأهله وأهلها، فاستعانوا بالطبيب الذي أكد وفاة العريس في الحال.

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أن سبب الوفاة يرجع لهبوط حاد في الدورة الدموية، نتج عنه انفجار الشريان الأورطي بالقلب، وذلك على إثر تناول جرعات زائدة من الأقراص المنشطة جنسياً.

يشار إلى أن النيابة العامة، قد صرحت بدفن الجثة، وتولت التحقيق.