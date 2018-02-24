” سليمان الطبية ” تعلن عن استثمارها 3 مليات لإنشاء مستشفيين

علي القحطاني (صدى):

كشفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن استثمارها ثلاثة مليارات ريال؛ لإنشاء مستشفيين جديدين رقمين ” Digital hospital ” ، بوسط مدينة جدة وشمالها، يأتي ذلك تماشيًا مع خططها التوسعية، ومع الرؤية الطموحة للمملكة ؛2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، في الرعاية الصحية، من أجل الارتقاء بالمنظومة.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي، لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني، أن المستشفيين سيحدثان طفرة نوعية، في واقع الخدمات الصحية بالمنطقة، وهما أول استثمارات المجموعة، بالمنطقة الغربية بعد مناطق ” الرياض، القصيم، الشرقية ” .

وفيما بتعلق بالتصاميم الخاصة بالمشروعين، قال ” الحقباني ” : ” أنهينا التصاميم الهندسية الأولية، لهما وتمّ الحصول على رخصة الموافقة المبدئية، من أمانة محافظة جدة؛ فالإدارة الهندسية لدينا سخرت إمكاناتها كافة؛ لإنهاء هذه التصاميم في الوقت المحدّد ووفقًا لأحدث المعايير العالمية ” .

كما أشار إلى أن المشروعين، سيضمان بين جنباتهما مراكز متخصّصة، في طب وجراحة القلب للكبار، والصغار ومركزًا؛ لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب ومركزًات متكاملًا؛ لعلاج أمراض السمنة يقدم جميع الحلول الجراحية وغير الجراحية، ومركزاً للغسيل الكلوي، ومركزًا متخصّصًا؛ لعلاج الأورام للأطفال والكبار وآخر لزراعة الكلى، إضافة إلى مركز للعناية المركزة للأطفال الخدج والكبار وغرف للعمليات وغرف للقسطرة Hybrid Cath lab لإجراء عمليات القلب المفتوح، بجانب أقسام الطوارئ والأشعة والمختبر.

ويجدر الإشارة، أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تعد من أهم وأكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، والتي ارتبط اسمها بالنجاحات المتميزة، في مجال الخدمات الطبية، إضافة إلى استقطابها الكفاءات العالمية المتخصّصة.