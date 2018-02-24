سناب شات تخسر 1.3 مليار دولار بسبب ” تغريدة “

واشنطن(صدى):

تكبدت شركة ” سناب ” ، المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، خسارة فادحة، بسبب الممثلة الأمريكية ” كايلي جينر ” ، حيث خسرت أسهم الشركة في البورصة 1.3 مليار دولار من قيمتها.

جاء ذلك بعد أن أعلنت ” كايلي جينر ” – وهي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان – توقفها عن استخدام تطبيق ” سناب شات ” ، حيث غردت عبر حسابها على موقع ” تويتر ” قائلة: ” هل هناك شخص آخر لم يعد يستخدم سناب شات؟ أم أنني فقط التي توقفت عن استخدامه.. هذا محزن جدا ” .

حيث أنه بمجرد نشر التغريدة على حسابها الذي يتابعه 24.5 مليون شخص، تعرضت أسهم ” سناب شات ” لهزة عنيفة وانخفضت قيمتها بنسبة 8 %.

كما انتقدت ” جينر ” ، إعادة تصميم التطبيق وتغيير بعض خصائصه، فيما قام مليون شخص بالتوقيع على عريضة تطالب ” سناب ” بالتراجع عن التغييرات.