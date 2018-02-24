حقائق عليك معرفتها حول الرجال

متابعات(صدى):

أكدت دراسة أجراها باحثون من جامعة مونتريال الكندية ، أن الرجال عادة ما يحلمون بحدوث الكوارث الطبيعية في كوابيسهم. وعلى الرغم من تشابه المشاكل والمصاعب في حياة كل من المرأة والرجل، إلا أنه تختلف نوعية الكوابيس التي تراود الجنسين. فغالبا ما يرى الرجل في كوابيسه الكوارث الطبيعية والفيضانات والزلازل والحروب، بينما ترى المرأة الصراعات مع أشخاص آخرين.

طريقة انحناء الرجل لرفع شيء ما قد سقط منه تختلف تماما عن طريقة انحناء المرأة. فعادة ينحني الرجل لرفع الشيء دون أي مشكلة، بينما تنزعج المرأة من ذلك. ويعزى سبب انزعاج المرأة من الانحناء إلى ارتدائها ملابس قصيرة أو ضيقة. أما الرجل، فنادرا ما يرتدي ملابس غير مريحة، فيكون من السهل عليه الانحناء.

ويفضل الرجال المرأة ذات الوزن الصحي. فوفقا لدراسات أجراها علماء من جامعة غرناطة الإسبانية، فإن الرجال يفضلون المرأة ممشوقة القوام التي تتمتع بصحة جيدة. وهذا لا يعني أن الرجل يريد امرأة ذات جسم نموذجي، وإنما يكفي أن تكون ذات طول ووزن معتدلين.

ويضع الرجل الإبهام خلف الحزام لجذب انتباه المرأة، لإثبات قوته ورجولته. وبطبيعة الحال، لم تكن هذه الظاهرة موجودة سابقا، أي قبل وجود السراويل والأحزمة. ومن الأفكار الشائعة هي رغبة الرجل الدائمة في تلقي المديح من النساء، إلا أن هذه المعلومة خاطئة، إذ إن الرجال يفضلون سماع الإطراء من رجال آخرين، وهذا لا علاقة له بالتوجه الجنسي. وعلى العموم، يساعد الاستماع إلى مجاملة من رجل آخر على تعزيز احترام الذات.

وغالبا ما يختار الرجل أصدقاءه وفقا للاهتمامات المشتركة التي تجمعه بهم. وعلى العموم، يحب الرجال مشاهدة الألعاب الجماعية، مثل كرة القدم أو ألعاب البوكر أو الغولف أو التنس، وهي جميعها ألعاب لا تتم دون مشاركة. وفي المقابل، تعطي المرأة أهمية قصوى للعواطف والمشاعر، ما يعني أنها تختار صديقاتها وفقا لمدى ارتباطها وميلها العاطفي لهن.

يأكل الرجل ضعف ما يأكله عادة إذا كانت بجانبه امرأة. ووفقا لدراسة أجراها الدكتور كيفن كنيفين في جامعة كورنيل، فإن الرجل يأكل بمعدل 93 بالمئة أكثر من البيتزا، و86 بالمئة أكثر من السلطة عندما تكون برفقته امرأة. ووفقا للدكتور، فإن هذه وسيلة من وسائل إقناع المرأة، وعلى الرغم من أنها تبدو وسيلة غبية، إلا أنها معتمدة.

كما تؤثّر الملابس التي نرتديها على كيفية إدراك المرء لنفسه، كما أنها تلعب دورا هاما في كيفية رؤية الآخرين له. فقد يكون هذا السبب في ارتداء الرجال للبدلات أثناء اجتماعات العمل. ومع تقدمه في العمر، تتغير اختيارات الرجل للملابس، ليميل أكثر إلى اختيار الملابس المريحة، بغض النظر عن الأناقة واتباع الموضة.

وأشارت الدراسة ، إلى أن معدل ذكاء الرجل يؤثر على نمط الحياة، وفق ما أثبتته دراسة لمعهد كارولينسكا في ستوكهولم. ففي الحقيقة، تشير نسبة الكحول التي يتناولها الرجل إلى مستوى ذكائه؛ لأن انخفاض معدل الذكاء لدى الرجل يعد سببا في تعاطيه للكحول. وفي الوقت ذاته يلعب الجانب العاطفي دورا هاما في ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الرجال الذين يتمتعون بمستوى ذكاء عال يتبعون نمط حياة صحيا للغاية.

وأفادت الدراسة ، بأن الرجل يكذب أكثر من المرأة بمعدل الضعف. فخلال يومه، قد يكذب الرجل على زملائه في العمل، ورئيسه في العمل، وزوجته، وغيرهم، بمعدل ست مرات يوميا، بينما لا تكذب المرأة أكثر من ثلاث مرات في اليوم.

وينفق الرجل سنة من عمره تقريبا في النظر إلى النساء، حيث يقضي 43 دقيقة يوميا في النظر إلى 10 نساء مختلفات. ووفقا لحسابات بسيطة، فإنه يقضي سنويا 259 ساعة، وهذا يعني أنه من سن 18 إلى 50 سنة، قد يقضي الرجال 11 شهرا و11 يوميا في مجرد النظر إلى الفتيات.

وفي المقابل، لا تقضي المرأة أكثر من 20 دقيقة في اليوم في النظر إلى الرجال، ما يعني أنها تقضي ستة أشهر فقط في النظر إلى الرجال، من عمر 18 إلى 50 سنة. وقد تم جمع هذه البيانات من قبل موظفي مركز كودار لينز فيزيون، خلال مسح شارك فيه ثلاثة آلاف شخص.