رياح مثيرة للأتربة في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن موقع البلاغ، مدينة جدة، والرياح بمناطق رابغ، وثول، والأجزاء المجاورة لها، والأجزاء الساحلية الجنوبية.

وأوضحت، أن هناك نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع يتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأضافت، أن بداية الحالة من الساعة: 12:15 السبت الموافق 08-06-1439 إلى الساعة: 19:00 السبت الموافق 08-06-1439.