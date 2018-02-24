” الشهري ” يؤكد على فاعلية الإمارات في معارك الدفاع عن الحق

أبو ظبي(صدى):

قال المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري، أن دولة الإمارات وجنودها البواسل حققوا نجاحات متميزة في تحرير اليمن من سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية وإعادة استقرارها، فقد قدمت الإمارات العشرات من الشهداء دفاعًا عن الحق، إلى جانب الحملات والجسور الإنسانية التي لم تتوقف لتعيد الحياة لكل المدن اليمينة.

وأوضح ” الشهري ” أن الإمارات شريك فاعل في معارك الدفاع عن الحق؛ فهي ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشقيق، كما هي حاضرة في قوات درع الجزيرة والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب من خلال مشاركة فاعلة لقواتها المسلحة البرية والبحرية والجوية؛ حيث كان لهذه المشاركة دور بارز في نجاح عمليات قوات التحالف لإستعادة الشرعية في اليمن.

وأشار ” الشهري ” إلى أنه: ” قدمت القوات المسلحة الإماراتية العشرات من أبنائها الشهداء في ميادين العزة والإباء لتبقى اليمن عربية إسلامية ضد كل توغل صفوي، ولم يكن لهذه القوات أن تحقق هذه الإنجازات لولا فضل الله ثم الدعم اللامحدود من القيادة الإماراتية ” .