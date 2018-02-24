” آل جابر ” يوجه أسئلة للاقتصادين حول أموال اليمن المنهوبة

فهمي محمد(صدى):

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، عدة تساؤلات للخبراء والاقتصادين حول حجم الأموال والموارد المنهوبة على يد مليشيا الحوثي الإيرانية على حساب معاناة وفقر الشعب اليمني.

وقال ” آل جابر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أسئلة اقتصادية : لخبراء ومختصي الاقتصاد والمالية اليمنيون ! ١-كم دخل الدولة اليمنية السنوي التي تستولي عليها ميليشيات الحوثيين الإيرانية من ضرائب مصانع الإسمنت والسجائر والماء والعصيرات ….الخ في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين ؟ وعن طريق اي المواني تدخل موادها الخام ؟! ” .

وتابع: ” كم دخل الدولة اليمنية السنوي التي تستولي عليها ميليشيات الحوثيين الإيرانية من جمارك وضرائب ميناء الحديدة والصليف ونقاط الجمارك على الطرق البرية القادمة من مناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية ” .

واستكمل تساؤلاته مستنكرًا: ” كم دخل الدولة اليمنية السنوي التي تستولي عليها ميليشيات الحوثيين الإيرانية من السوق السوداء المشتقات النفطية ” .