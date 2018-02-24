المقام السامي يأمر بدفع 900 ألف ريال لمواطن قضى 6 سنوات بسجن الملز

عادل الحربي(صدى):

قرر المقام السامي تعويض أحد المسجونين على ذمة قضايا مرورية بعد أن قضى 6 سنوات من عمره في سجن الملز، بعد نشر قصته المثيرة في برنامج ” الله يعطيك خيرها ” عبر قناة الإخبارية.

وأمر المقام السامي بدفع مبلغ 900 ألف ريال للمواطن السعودي عادل الذي غدر به مكفوله وهرب لخارج المملكة بعد ارتكابه حادث مروري أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وكان المرور قام بإخطار المواطن عادل هاتفيًا للحضور لتوقيع كفالة العامل بعد شهرين من توقيفه، وبعد أن دفع ” عادل ” الكفالة حضوريًا واستمرار الدعوى بالمحكمة فوجيء بهروب العامل إلى خارج المملكة، ولم يعرف له مكانًا فتحمل هو القضية وصدر الحكم عليه بدفع كامل مبلغ دية القتل الخطأ عن 3 وفيات والمقدر بـ900 ألف ريال.

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