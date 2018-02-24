أمانة الشرقية: زيارة 111 محلا وتوجيه 86 إنذارا ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

واس(صدى):

شاركت الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية، في الجولات الميدانية الرقابية التي نظمتها شرطة المنطقة الشرقية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وأسفرت الجولات الرقابية عن زيارة 111 محلا صحيا وتجاريا، وجهت خلالها 86 إنذارا، شملت مخالفات صحية بالمنشآت والتراخيص والشهادات الصحية والتخزين، ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ومخالفات خاصة بالتراخيص، بالإضافة لضبط الباعة الجائلين المخالفين ورفع المضبوطات حسب الأنظمة، حيث تم احالة جميع المخالفات للبلديات المعنية لاتخاذ اللازم .

فيما تقوم الإدارة العامة للأسواق المسؤولة عن متابعة وتنفيذ الخطة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن حملة ( وطن بلا مخالف ) بمتابعة الاحصائيات مع البلديات الفرعية والمرتبطة لأمانة المنطقة الشرقية والتعاون مع الجهات الأمنية ورفع التقارير لوزارة الشؤون البلدية والقروية.