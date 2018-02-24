بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافهما مع ابنتها
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال مقابلة تليفزيونية عن حقيقة خلافها مع ابنتها .
وقالت نوال الزغبي خلال المقابلة ” بنتي صار عمرها 18 سنة واختارت تعيش عند بيها .. لتجرب العيشه معه .. هي عايشه معي طول الوقت وهلا في ها السن بتقدر تختار وين تعيش ” .
وعن زواجها مرة أخرى قالت نوال ” هلا إللى بيعملها أول مرة وكانت تجربة فاشلة ما بيعيدها ” .
وتابعت نوال ” الدنيا أعطتني كتير من عيلة وأولاد وشهر ة وحب الناس وفي نفس الوقت وجعتني ” .
. #نوال_الزغبي : ليس هناك خلاف مع ابنتي #تيا هي فقط اختارت أن تجرب العيش مع والدها. . . . #شوق_الهادي #شوجي #بدر_زيدان #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #غناتي
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