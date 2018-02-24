بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافهما مع ابنتها

نورة الشهري (صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال مقابلة تليفزيونية عن حقيقة خلافها مع ابنتها .

وقالت نوال الزغبي خلال المقابلة ” بنتي صار عمرها 18 سنة واختارت تعيش عند بيها .. لتجرب العيشه معه .. هي عايشه معي طول الوقت وهلا في ها السن بتقدر تختار وين تعيش ” .

وعن زواجها مرة أخرى قالت نوال ” هلا إللى بيعملها أول مرة وكانت تجربة فاشلة ما بيعيدها ” .

وتابعت نوال ” الدنيا أعطتني كتير من عيلة وأولاد وشهر ة وحب الناس وفي نفس الوقت وجعتني ” .