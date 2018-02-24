أب يغتصب ابنتيه التؤام لأكثر من 10 أعوام

واشنطن(صدى):

تمكنت السلطات الأمريكية، من القبض على أب متهم باغتصاب وتجويع وضرب، وتقييد ابنته التؤام، داخل منزل في ” منيابولس ” ، بولاية ” مينيسوتا ” الواقعة في شمال البلاد.

وفي هذا السياق، أوضحت السلطات، أنها استقبلت الفتاة الهاربة، وكانت في حالة مزرية، وقد تمكنت السلطات من اقتحام المنزل فيما بعد، وإنقاذ الفتاة الثانية، وكان واضحاً الاعتداء الجسدي والجنسي على الفتاتين.

ومن الجدير بالذكر، أن القضاء وجه التهم المذكورة، سلفا للمدعو ” جيري لي كاري ” ، البالغ من العمر 51 عامًا، موضحة أن ابنتيه في العشرينيات، ويعانيان من اضطرابات ذهنية.

يُذكر أن سوء المعاملة استمر لأكثر من 10 سنوات، قبل أن تنجح إحدى الفتاتين في الهروب، والوصول إلى السلطات في شهر أيار من العام الماضي، ولم تتمكن الشرطة حتى الساعة من الوصول إلى الأم، البالغة من العمر 48 عامًا.