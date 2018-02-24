” أمانة حائل ” توجه تحذير لأصحاب البسطات المخالفة

علي العنزي(صدى):

نبهت أمانة حائل، من تعمد البعض، إتلاف الألعاب المجانية، التي وضعتها أمانة المنطقة في الحدائق؛ لإجبار رواد المنتزهات على استئجار الألعاب الموجودة، لدى أصحاب بسطات ” السكوتر، العربات الكهربائية، الدراجات الهوائية ” المخالفة.

وفي ذات السياق، صادرت بلدية وسط مدينة حائل، عددًا من الألعاب التي يتم تأجيرها، بشكل مخالف من قبل البسطات، وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها، بعدم تكرار المخالفة؛ حيث تبين أن أغلب من تم ضبطهم من أصحاب البسطات، من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من غير المواطنين.

كما قامت بلدية وسط المدينة، بتشكيل فريقًا رقابيًّا، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ للقضاء على ظاهرة البسطات، وعربات الأطعمة المخالفة من الشوارع، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، والمنتزهات العامة.

ومن الجدير بالذكر، أن البسطات العشوائية، غير النظامية؛ تمثل تهديدًا لصحة المواطن؛ حيث لا يمكن معرفة سبل إعداد الأطعمة، والمشروبات المعروضة ومصادرها، كما أن الألعاب المؤجرة من قبل البسطات.

يُذكر أن أمانة حائل، حذرت أصحاب البسطات المخالفة، من أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة، بحقهم في حال تكرار ضبط مباسطهم، وعدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات.