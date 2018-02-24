مارثون الرياض في صور.. الأطفال تتألق.. وابتسامة مسن هي الأفضل

ماجد محمد(صدى):

انطلق، صباح اليوم السبت، مارثون الرياض الدولي، أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ.

وتخلل المارثون عدد من الفعاليات الهامة، على رأسها سباق الأطفال، التي تألق فيه عدد من الأطفال المشاركين، ورصدت العدسات نشاطهم الباعث للتفاؤل والأمل عبر تلك المبادرة.

وعلى جانب أخر شارك عدد من كبار السن، وعلى رأسهم المتسابق سنا خلف البلوي 79 سنة، والذي وصل للنهاية بعد أكثر من ساعتين من انطلاق السباق، وجسدت صوره لحظات رائعة لرجل مسن ترتسم على ملامحة ابتسامة هي الأجمل على مدار المارثون، وأعلنت الهيئة عن تكريمه في حفل التتويج مساء اليوم.

كما تخلل اليوم عدد من الفعاليات المختلفة، التي شارك فيها الحاضرين، ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على”تويتر” عدد من الصور التي ترصد فعاليات اليوم.

يجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق،صباح اليوم السبت، شارة بدء سباق ماراثون الرياض الدولي نيابة عن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، الذي يشارك به27.381 مشترك وفقًا لآخر إحصائية للهيئة عن أعداد المسجلين، بمجموع جوائز بلغ 2 مليون ريال.