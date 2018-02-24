” التعليم ” تعلن عن رغبتها في استئجار 152 مبنى لتحويلها لمدارس

نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة التعليم، في مكة المكرمة، عن رغبتها في استئجار 152 مبنى؛ لتحويلها إلى مدارس للمراحل التعليمية الـ3 للبنين والبنات، في عدد كبير من الأحياء السكنية، إذ بلغت مباني البنين المطلوبة 88، فيما بلغ عدد المباني المطلوب توفيرها كمدارس للبنات 64 مبنى مستأجرًا.

وفي هذا السياق، أبدى مواطنون في مكة، دهشتهم مما أسموه ” تبخر الوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها ” ، على حد وصفهم، خاصة أن إدارة تعليم مكة المكرمة، أعدت خطة منذ سنوات؛ للتخلص من المباني المستأجرة، التي تفتقد إلى مقومات الأجواء التعليمية، وتشكو من غياب التجهيزات المدرسية، كالمختبرات وغيرها، ما انعكس سلبًا على الطلاب والطالبات.

ويجدر الإشارة، أن هذا التصريح، جاء مع اعتراف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن لدى الوزارة نحو 5 آلاف مبنى مدرسي مستأجر، تشكل عنصر ضعف في قطاع التعليم العام، وتتركز أغلبها في المناطق النائية والطرفية، وتأكيده سعي الوزارة للتخلص من المستأجرة بخطة مدروسة؛ أعلنت إدارة التعليم.