بعد هزائمها المتتالية.. مليشيا الحوثي ترفع الراية البيضاء وتلجأ لروسيا

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر دبلوماسي يمني، اليوم السبت، عن مخطط مليشيا الحوثي الإيرانية الجديد مع روسيا، في محاولة منهم للحد من الخسائر المتتالية التي تلحق بهم من قبل الجيش اليمني وقوات التحالف.

وأكد المصدر أن عدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية أجرت اتصالات مكثفة مع دبلوماسيين روس بهدف إقناعهم بتقديم مبادرة روسية للحل السياسي في اليمن لتجنب التصعيد العسكري بعد الهزائم التي تتكبدها الجماعة في مختلف الجبهات.

ويواصل الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي ضرباته وغاراته التي تسهدف مواقع الحوثيين في مختلف مناطف اليمن خاصة الساحل الغربي، مخلفين ورائهم هزائم مادية وبشرية في صفوف الحوثيين.