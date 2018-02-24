الانتهاء من اللائحة الخاصة بالألواح الشمسية للمنازل في أول أبريل

علي القحطاني (صدى):

قال طامس الحمادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة المواصفات والمقاييس، أنه تم استيفاء متطلبات اللائحة الفنية للألواح الشمسية للظروف المناخية ومقاومة الكلابلات والمواصلات الكهروضوئية للحريق، ومن المتوقع إعداد اللائحة الخاصة بالألواح الشمسية للمنازل في مطلع أبريل.

وأشار الحمادي إلى أن: ” الهيئة تبذل جهودًا بالتعاون مع شركائها في الجهات ذات العلاقة لإصدار هذه اللائحة التي تتماشى مع التوجهات العالمية والوطنية في مجال استخدام بدائل الطاقة النظيفة، والاستثمار في بدائل النفط. ”

وأوضح الحمادي، أن الهيئة تعمل من خلال لائحة الألواح الشمسية على أن تكون منتجات أنظمة الطاقة الشمسية المولِّدة ومكوناتها مستوفية المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية السعودية وملائمة لظروف المملكة المناخية، وتحدد متطلبات السلامة مثل مقاومة الكابلات والموصلات الكهروضوئية للحريق.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إنها اعتمدت تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تمكن المواطنين من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منشآتهم.