وزير الري المصري يؤكد أنه لاتهاون في مصالح بلاده المائية

القاهرة(صدى):

شدد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، على أنه لا تفريط ولا تهاون في مصالح مصر المائية.

وقال عبد العاطي في حديث صحفي نشر بالقاهرة اليوم: ” إنه من المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي بما لا يضر بمصالح مصر المائية ، موضحاً أن هناك إصرار على الوصول إلى اتفاق عادل يحمى مصالح كل الأطراف “.

وقلل من شأن الأقاويل التي يرددها البعض حول أن سد النهضة سيخرج السد العالي من الخدمة، مؤكداً أن هذا الكلام مجرد إدعاءات كاذبة ومضللة وغير صحيحة على الإطلاق.

وكشف وزير الموارد المائية والري المصري، عن وجود خطة قومية لإدارة الموارد المائية في مصر تصل تكلفتها إلى 900 مليار جنيه.