بالفيديو.. مليونير يتنكر بزي مشرد لكشف عاملو المطاعم

واشنطن(صدى):

لقن مليونير أمريكي يٌدعى ” كوبي بيرسن ” ، عامل بأحد المطاعم الفاخرة درساً قاسياً لن ينساه ، في تجربة اجتماعية الغرض منها اكتشاف كيف يعامل موظفو المطاعم زبائنهم، في حال كانوا من الفقراء والمشردين.

وأظهر مقطع فيديو نشره كوبي بيرسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يتنكر بزي مشرد، وهو يحمل كيساً كبيراً من القمامة، واقترب من أحد المطاعم، ليتناول وجبة شهية من الطعام.

ولم يضيع كوبي الكثير من الوقت، وسارع إلى المطعم، وطلب من المضيف، أن يحجز طاولة له ولصديقه رونالدو، وأن يعرض عليه قائمة الطعام التي يقدمها المطعم، لكن الموظف سارع إلى الاعتذار، بحجة أن كوبي لا يستطيع تحمل سعر وجبات الطعام في هذا المطعم.

وحاول كوبي أن يبقى مهذباً ولطيفاً طوال المحادثة، حتى لا يعطي موظف المطعم ذريعة لمنعه من الدخول، لكن هذا الأخير، أصر على موقفه، وطلب من الشاب المشرد أن يغادر على الفور .

وعندما يئس كوبي من إمكانية السماح له بدخول المطعم، قرر أن يقلب الطاولة على الموظف، واتصل بصديقه رونالدو، الذي حضر بسيارة رولز رويس فاخرة، وقدم لكوبي حقيبة مليئة بالنقود، سارع بعرضها على موظف المطعم.

ووجد الموظف نفسه في موقف لا يحسد عليه، عندما راح كوبي يوبخه، بسبب حكمه على الآخرين من خلال مظهرهم، ولم يتمكن من الرد، بعد أن عقدت الدهشة والشعور بالخجل لسانه.