الجيش اليمني يحاصر ميليشيات الحوثي من 3 محاور في صعدة

فهمي محمد(صدى):

قال قائد عسكري بارز في الجيش اليمني، أن الجيش قام بمحاصرة ميليشيات الحوثي الإيرانية من ثلاثة محاور في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وأشار قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، إلى أن الجيش اليمني يحاصر الميليشيات من البقع مرورًا بمحور علب وصولًا إلى جبهة رازح، لافتًا إلى أن قوات الشرعية بصدد فتح جبهة رابعة لتطويق الميليشيا وتضييق الخناق عليها.

وأوضح القائد العسكري في نهم، أن قوات الشرعية سيطرت على عدد من التبات غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة، وكبدت الميليشيات الإيرانية خسائر فادحة.