بالفيديو.. فتاة تدخل موسوعة جينيس بغنائها بـ 100 لغة مختلفة

نيودلهي(صدى):

دخلت فتاة هندية تبلغ من العمر 12 عاماً، موسوعة جينيس عقب تحطيمها رقمين قياسيين ، بعدما أمضت 6 ساعات و15 دقيقة وهي تغني بأكثر من 100 لغة مختلفة، خلال حفلة موسيقية في مدينة دبي.

وقد بدأت سوتشيتا بالتحضير لتحطيم الرقم القياسي العالمي للغناء بمعظم اللغات في حفل واحد والذي حققته في العام الماضي. وبسبب شغفها الشديد بتعلم اللغات، تابعت سوتشيتا مسيرتها ونجحت بالغناء بـ102 لغة مختلفة.

وكانت الفتاة الموهوبة قد ولدت في منزل يعشق الموسيقى، وشرعت في تلقي دروس الموسيقى في سن الرابعة. واستمرت سوشيتا بدراسة الموسيقى حتى عام 2016 عندما بدأت بتعلم الأغاني باللغات الأجنبية.

وقالت سوشيتا في تصريحات إعلامية ، تعلمت أغنيتي الأولى باللغة اليابانية، عندما زارنا صديق والدي الياباني في منزلنا في دبي قبل عام. عادة ما يستغرق تعلم أغنية بلغة أجنبية ساعتين، أما إذا كانت الأغنية قصيرة، فأستطيع تعلمها في نصف ساعة .

وبعد اليابانية، بدأت الفتاة تعلم الأغاني العربية والتاجالوجية التي يتحدث بها العديد من المغتربين الفلبينيين في دبي.

وتضم اللغات التي غنت بها سوشيتا، اللغة السنسكريتية، والألبانية، والأذربيجانية، واليونانية، والكورية والآيسلندية