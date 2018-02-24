روسيا تفصح عن صاحب الكوكايين المضبوط في سفارتها بالأرجنتين

موسكو(صدى):

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أن شحنة الكوكايين التي عثر عليها في مقر السفارة الروسية في الارجنتين تعود إلى عامل صيانة سابق كان قد أنهى عمله في ذلك الوقت.

وأشارت ” زاخاروفا ” إلى أن وكالات تنفيذ القانون في روسيا والارجنتين أجرتا عملية مشتركة لقطع قناة تهريب مجموعة كبيرة من المخدرات (الكوكايين) من تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى السوق الاوروبية، ونتيجة لهذه العملية، تم اعتقال المشتبه فيهم من كلا البلدين، ويجرى تحقيق حاليًا، وستحال القضية إلى المحكمة.

وأوضحت أن الشحنة المذكورة كانت جاهزة للشحن في إحدى مرافق السفارة الروسية في بوينس أيرس وهو مجمع تعليمى وسكني، لافتة إلى أنه ثبت انتمائه إلى عامل من إدارة صيانة السفارة الذين انهوا بالفعل عمله في إطار عقد عمل قصير الأجل.