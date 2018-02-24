تجدد إصابة لاعب نيوكاسل

ماجد محمد(صدى):

كشف رفائيل بينيتز مدرب نيوكاسل، اليوم السبت، عن تجدد إصابة سليماني؛ مضيفًا: ” لذا لن يكون جاهزاً وسيغيب لأسبوعين على الأقل “.

وتابع: ” يجب أن نتوخى الحذر مع سليماني لأن لديه مشكلة منذ وصل إلينا، كافحنا لجلب لاعبين بإمكانهم إعطاء إضافة مختلفة لنا في الدوري وكنا نعرف أنه سليماني يعاني من إصابة بسيطة وفي اليوم الأخير اضطر للتوقف في التدريب وفحص حالته”.

وأكد على أن الجميع يتوقع أن يصنع سليماني الفارق مع النادي، مضيفًا: ” لكن بعد مباراة مانشستر يونايتد نشعر على الأقل بأننا نملك ما يكفي من الإمكانات بتشكيلتنا “.

وانضم الجزائري سليماني من ليستر سيتي إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك في التدريبات هذا الأسبوع بعدما بدا أنه تعافى من إصابة بعضلات الفخذ.