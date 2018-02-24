بعد انتهاء الماراثون.. أكبر متسابق يصل للنهاية والهيئة تعلن تكريمه

ماجد محمد(صدى):

وصل منذ قليل، أكبر المتسابقين المشاركين في مارثون الرياض الدولي سنًا إلى خط النهاية، في سباق 21 كم.

ويبلغ المتسابق خلف البلوي 79 سنة، وأعلنت هيئة الرياضة تكريم المتسابق، الليلة، في حفل التتويج.

يجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق،صباح اليوم السبت، شارة بدء سباق ماراثون الرياض الدولي نيابة عن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، الذي يشارك به27.381 مشترك وفقًا لآخر إحصائية للهيئة عن أعداد المسجلين، بمجموع جوائز بلغ 2 مليون ريال.