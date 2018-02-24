6 طرق صحية اتبعيها لزيادة وزن طفلك

متابعات(صدى):

كشف انركيه خواكين، اختصاصي طب الأطفال الإسباني، عن أهم الطرق التي ينصح بها لزيادة وزن الطفل النحيف .

الأفوكادو

تزويد الطفل بحبة من فاكهة الأفوكادو يومياً في صورة عصير، حيث تحتوي على أهم المعادن والفيتامينات ونسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالدهون غير المشبعة.

زبدة الفول السوداني

تزويد الطفل بزبدة الفول السوداني ممزوجة بالبسكويت المفضلة لديه، لاحتوائها على الدهون والبروتينات التي تعمل على زيادة وزن الطفل.

البيض

إمداد الطفل ببيضة كل يوم لأنها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يساهم في زيادة وزن الطفل.

السكريات

إعطاء الطفل الأطعمة التي تحتوي على السكريات كالشوكولاته والكيك.

وجبة الفطور

التركيز على وجبة الفطور لما لها من تأثير إيجابي على زيادة الوزن، ويفضل أن تحتوي على المكونات السابق ذكرها.

وجبات خفيفة

تقديم وجبات خفيفة كالمكسرات والمقرمشات للطفل بين الوجبات الرئيسية.