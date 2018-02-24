الحكومة الفلسطينية: قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مساس بهوية شعبنا ووجوده

القدس المحتلة(صدى):

قالت الحكومة الفلسطينية، إن التصريحات الأمريكية، التي يتم تناقلها بشأن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس في شهر مايو المقبل، الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة، تشكل مساسًا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان صحفي اليوم ، على أن قرار نقل السفارة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفوض ومدان، وهو يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين الإنسانية والعالمية المتفق عليها .

وطالب المحمود ، دول العالم قاطبة برفض الخطوات الأمريكية والإسرائيلية، ودعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام، التي طرحها قبل أيام في مجلس الأمن الدولي، لأنها تشكل الطريق الصحيح والمناسب لإرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة.

ودعا إلى الإسراع في تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه قضيتنا الوطنية ومصير شعبنا البطل.