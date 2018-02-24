” حمدان بن زايد ” : الإمارات تعزز عمليات التنمية والإعمار في اليمن

فهمي محمد(صدى):

قال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس هيئة الهلال الأحمر، أن الإمارات ماضية في تعزيز عمليات التنمية والإعمار في اليمن.

جاء ذلك بناءَ على توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء ، وأيضًا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حيث أكد ” حمدان بن زايد ” ، أن عام زايد 2018، سيشهد المزيد من المبادرات الإماراتية التي تلبي احتياجات الساحة اليمنية في عدد من المجالات الإنسانية الحيوية، مؤكداً أن الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية و التنموية تجاه الأشقاء في اليمن.

كما أشار إلى أن الإمارات، لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم كل ما يمكن أن يحد من تداعيات الأحداث الجارية هناك، على حياة الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح ” الشيخ حمدان ” ، أن الوضع في اليمن يواجه تحديات كبيرة، تتطلب تقديم المزيد من الدعم و المساندة، وتضافر الجهود الإنسانية، للحد من وطأة المعاناة عن كاهل المتأثرين .

جاء ذلك في تصريح له، بمناسبة صدور تقرير إنجازات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، خلال العامين الماضيين، وتوسيع نطاق عملياتها الإغاثية والتنموية في جميع المحافظات والمناطق المحررة هناك.