” العامة للسياحة ” تنظم رحلة لكلية نياجرا بقرية ذي عين التراثية

سعيد العجل(صدى):

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامجها الوطني «عيش السعودية» رحله سياحيه لمنطقه الباحه مده ثلاثه ايام اعتبار ا من الخميس ٦-٦-١٤٣٩ الى السبت ٨-٦-١٤٣٩ لطلاب كليه نياجرا فرع الكليه التقنيه العالميه للسياحه والفندقه بالطائف رحله لمنطقه الباحه .

واوضح مدير عام السياحه والتراث الوطني بالباحه الاستاذ زاهر الشهري ان عيش السعوديه هو ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والذي حث عليه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها .

وكانت الرحله من تنظيم مكتب رحلتي لتنظيم الرحلات السياحيه يرافقهم المرشد السياحي صالح ابراهيم .

ويعد برنامج عيش السعوديه برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.