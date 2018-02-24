رئيس هيئة السياحة يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين في الاهتمام بالقرآن الكريم

نايف السالم(صدى):

أشاد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعنايته واهتمامه بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وسلوكًا.

وأكد الأمير: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحرص على أن يرتبط أبناء وبنات هذا البلد الشامخ بالقرآن الكريم، باعتباره منهج حياة، لافتًا إلى أن ملوك هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسّس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حرصاء كل الحرص على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – بوصفهما منهج حياة، والتزام ما قامت عليه هذه البلاد المباركة.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أنه تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على إطلاق ” واحة القرآن الكريم ” في المدينة المنوّرة التي يُراد لها أن تكون أهم مركز متكامل للعناية بالقرآن الكريم وعرض معانيه ومعجزاته، الذي يمثل عند اكتماله حلقة مهمة في سلسلة عناية الدولة منذ قيامها بالقرآن الكريم وخدمة علومه والإسهام في حفظه ونشره وإبراز كنوزه ومعجزاته.