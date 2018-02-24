” ترامب ” يلقي ” أغنية ” خلال مؤتمر المحافظين في واشنطن

واشنطن(صدى):

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، كلمات ” أغنية ” أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين في واشنطن، وذلك بغرض إدانة الهجرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، في واشنطن، حيث أخرج ترامب ورقة من جيبه، وأقرب كلمات أغنية ” الثعبان ” لآل نلسون، والتي تروي قصة امرأة تعالج ثعباناً ضعيفاً لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدراً.

حيث قال ترامب: ” كنت تعرفين جيداً أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك ” ، مضيفًا: ” فكروا بهذا الشكل في الهجرة، هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس وسيكون هناك الكثير من الناس، بالدخول، الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ ” .

يشار إلى أن “ترامب ” ، كان قد استخدم كلمات هذه الأغنية من قبل، وذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016م.