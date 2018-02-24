مانشستر سيتي وآرسنال يتطلعان للخروج من صدمة الهزيمة

نواف السالم(صدى):

يسعى فريقا مانشستر سيتي وآرسنال إلى الخروج من صدمة الهزيمة واستعادة ذاكرة الانتصارات، وذلك عندما يلتقيان غدًا الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي.

وكشف لاعب خط وسط آرسنال جاك ويلشير: ” لم نقترب من الأداء الجيد بالشكل الكاف، عبرنا للدور التالي وهذا هو الأهم، لدينا مباراة كبيرة يوم الأحد، لذلك يجب أن نعيد تركيزنا على تلك المباراة. ”

كما أنه بعد أن تحطمت آمال فريق مانشستر سيتي في الفوز برباعية هذا الموسم عقب الخسارة من ويجان، يعتزم مانشستر سيتي، متصدر الدوري، أن يتفادى الخروج للمرة الثانية من بطولة هذا الموسم.

ويتطلع مدربا الفريقين لكتابة التاريخ، إذ يبحث الإسباني جوسيب جوارديولا عن أول ألقابه مع مانشستر سيتي، فيما يتطلع الفرنسي آرسين فينجر للفوز للمرة الأولى بلقب كأس الرابطة.

وأوضح فينجر في المؤتمر الصحفي الذي عقد الجمعة: ” إنها فرصة بالنسبة لنا، عندما تصعد لنهائي كأس وتذهب لويمبلي فإنك ترغب في الفوز به وتريد أن تعود جماهير فريقك لمنازلها سعيدة. ”

وجدير بالذكر، إنه كان مانشستر سيتي خسر أمام فريق ويجان 0-1 في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما خسر فريق آرسنال أمام أوسترسوند السويدي 1-2، في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، وبينما تأهل آرسنال لدور الـ16 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2، إلا أن الأداء المتواضع الذي ظهر به الفريق أضعف الثقة في الفريق.