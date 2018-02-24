زيدان يشعر بالذنب تجاه اللاعب ” سيبايوس ” ويعتذر له

ماجد محمد(صدى):

اعتذر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، للاعبه الشاب ” داني سيبايوس ” أمام وسائل الإعلام الجمعة، بعد مشاركته 29 ثانية فقط أمام ليجانيس، في الدوري الإسباني.

وأشار ” زيدان ” إلى أنه شعر بالذنب الشديد بسبب تصرفه وهو ما دفعه لتقديم الاعتذار للاعبه، قائلًا: ” كان الأمر سيئاً بالنسبة له، وأنا لا أحب أن أُشرك لاعب ما لمدة 30 ثانية فقط. ”

وأضاف مدرب ريال مدريد: ” أنا آسف وقد أخبرته بذلك، داني سيبايوس يعلم أنه لم يلعب الكثير من هذا الموسم لكنه لا يزال يعمل كثيرًا، انه لاعب عظيم. ”

وأكد ” زيدان على إعجابه بـ ” سيبايوس ” : ” أتذكر مباراة سيبايوس ضد ألافيس في النصف الأول من الموسم عندما سجل هدفين، وأنا أحب ما يفعله، عليه أن يواصل القتال. ”