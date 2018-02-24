” خبراء أرصاد ” : الحالة المطرية تبلغ ذروتها على هذه المناطق اليوم

عادل الحربي (صدى):

أبدى خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، توقعاته بشأن رحيل عدم الاستقرار، عن الشمالية الغربية، بتراكمه الممطر وانحسار وجوده نهاية اليوم، على الشمالية الشرقية، متوقعًا أيضًا أن تتحرك الحالة من الغربية، بسرعة نهاية اليوم، للمناطق الوسطى والشرقية، بصحبة هطول مطري غزير، مشيرًا إلى أن فجر الأحد، سيكون التمركز على الوسطى والشرقية، بعدها يتم الرحيل تدريجيًا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم: ” اليوم متوقع ذروة الحالة المطرية الحالية، ومتوقع كذلك أن تكون الرياح متقلبة ونشطة؛ جراء الرياح الهابطة من السحب الركامية، وقد تثير بعض الغبار والله أعلم ” .

فيما توقع الفلكي الدكتور خالد الزعاق، حدوث تشكلات سحبية، ماطرة اليوم على القصيم والرياض والشرقية، كذلك على المدينة وينبع والعيص، موضحا أن التشكلات الماطرة اليوم، على الرياض، تشمل نواحي المزاحمية والدرعية والخرج.