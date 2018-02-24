سييرا خط أحمر يشعل ” تويتر ” .. ومغردون: جعل الاتحاد فريق رائع

نواف السالم(صدى):

أعلن جماهير العميد تضامنه مع المدير الفني للاتحاد لويس سييرا؛ مؤكدين على رفضهم لإقالته أو عدم التمديد له، وسط هجوم أحد نقاد الرياضة، عليه ومطالبته بإقصاؤه.

ودشن المغردين، عبر منصة ” تويتر ” ، وسم ” سييرا خط أحمر ” ، للرد على هجوم البعض الساعيين لإثارة الفوضى بين صفوف العميد، حيث دعم الجماهير سييرا عبر الوسم.

وترصد ” صدى ” أبرز التغريدات الداعمة للمدير الفني للاحاد عبر وسم ” #سييراخطاحمر”.

قال أحد المغردين: ” ايش في ؟ الجمهور يبغئ المدرب والمدرب يبغانا ومتأهلين لنصف نهائي كاس الملك واستغنينا عن افضل لاعب عندنا , وش بقي ؟”.

وأضاف أخر: ” سيرا وقف عند حدك كل من يتكلم عن الداهيه سيرا نعلم انه حاقد ويريد ان يدمر الكيان فتقي شر النمور اذا غضبت”.

وطالب مغرد أخر بالتجديد لسييرا قائلًا:” يابو ناصر جدد مع المدرب سييرا ، لن تجد افضل منه في الفتره الحاليه هو الافضل للفريق افعلها وكلنا ثقه بك تفرحنا بتجديد للمدرب”.

وانضم للدعم مشجع هلالي قائلًا: ” اتفق معكم يا جمهور الآتي سييرا مدرب صنع فريق رائع في ظل ظروف صعبة كثير ، مدرب يستحق التجديد معه والتفريط فيه قرار غبي جداً”.

وتابع أخر: ” لكل من انتقد سييرا او طالب بتغييره هل سترى افضل منه في هذه الظروف؟ هل سيقبل بك مدرب في هذه الاوضاع؟ هل سيقدم اداء اكثر من رائع ويحقق بطولات بالاسماء والامكانيات المحدوده مثل مافعل سييرا؟ سييرا فعل شبه المستحيل ماذا لو لُبيت جميع متطلباته ودُعم بالاسماء القويه؟”.