الحروب التجارية تستعد لاجتياح العالم بعد رسوم واشنطن العقابية

واشنطن(صدى):

توقعت منظمة التجارة العالمية نشوب حروب تجارية في أي وقت وبطرق لا يمكن توقعها، مرجعًا ذلك إلى الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها أمريكا مؤخرًا والرد الغاضب من جانب بعض الدول.

وأوضحت المنظمة أن فقاعة هذه الحروب ستنفجر عند اتخاذ عضو تدابير يعتبرها عضو آخر أحادية الجانب ولا مبرر لها ويرد عليه.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في يناير الماضب تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية، ومن جانبها ردت الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى بطلب رسمي بإجراء مشاورات مع واشنطن في منطمة التجارة العالمية.